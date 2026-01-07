Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner: "Delikanlı" Geliyor!

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'da partneri belli oldu! Kızıl Goncalar'ın yıldızı Mina Demirtaş, Yusuf'un intikam alacağı Dila karakteri için görüşüyor. İşte Delikanlı dizisinin konusu ve detayları...

Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner:
Yayın Tarihi : 07-01-2026 18:50

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle kariyerinin zirvesine yerleşen Mert Ramazan Demir, yeni projesi için vites yükseltti. OGM Pictures imzalı, kod adı "Delikanlı" olan dizi, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla 2026 yılının en iddialı yapımı olmaya aday.

"Dila" Rolü İçin Mina Demirtaş Sürprizi

Dizinin en çok merak edilen konusu Mert Ramazan Demir’in partnerinin kim olacağıydı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla devleşen genç yetenek Mina Demirtaş ile el sıkışılmak üzere.

  • Zeynep Günay İmzası: Dizinin yönetmen koltuğunda İstanbullu Gelin ve Kulüp gibi efsane yapımların yönetmeni Zeynep Günay oturacak. Mina Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerde Günay ile bir araya gelmesi, anlaşmanın yakın olduğu sinyalini verdi.

Roma’dan İstanbul’un Karanlık Sokaklarına: Dizinin Konusu

"Delikanlı", izleyiciyi Roma sahneleriyle karşılayıp ardından intikam dolu bir hikâyeye davet edecek. İşte Yusuf ve Dila'nın hikâyesinin detayları:

  • Yusuf'un (Mert Ramazan Demir) Zorlu Yaşamı: Yusuf, nişanlısı Hazan ile evlenip hayalindeki evi alabilmek için gece gündüz çalışan bir gençtir. Gündüzleri kendi işinde, geceleri ise ek iş olarak taksi şoförlüğü yapmaktadır.

  • Trajik Dönüm Noktası: Yusuf önce ailesiyle ilgili ağır bir sınav verir, ardından hayatının aşkı Hazan’ı kaybeder.

  • Büyük İntikam: Sevdiği kadının kaybıyla yıkılan Yusuf, sıradan bir adamdan soğukkanlı bir intikamcıya dönüşür. Hedefindeki isim ise Mina Demirtaş’ın hayat vermesi beklenen Dila’dır.

2026'nın En Çok Konuşulacak Çifti

Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alınan senaryo, Yusuf'un nefretle başlayan ancak büyük bir paradoksa dönüşecek olan intikam yolculuğunu anlatacak. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın ekran uyumu şimdiden sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu.

