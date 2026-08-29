Mert Ramazan Demir'in Canlandırdığı Osman'ın Can Dostu Belli Oldu! Meriç Rakalar Susuz Yaz'da

Ay Yapım'ın Kanal D dizisi Susuz Yaz kadrosuna Meriç Rakalar katıldı. Mert Ramazan Demir'li dizide Müslüm rolünü canlandıracak oyuncunun detayları haberimizde.

Mert Ramazan Demir'in Canlandırdığı Osman'ın Can Dostu Belli Oldu! Meriç Rakalar Susuz Yaz'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 17:51

Türk edebiyatının usta kalemi Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan ve yeni sezonun en iddialı dönem projelerinden biri olarak gösterilen Susuz Yaz kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dev prodüksiyonun çekim öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken dizinin oyuncu kadrosuna yetenekli genç isim Meriç Rakalar katıldı.

Yusuf Pirhasan Ve Sema Ergenekon İmzalı Dev Dönem Projesi

Sektörün usta yönetmenlerinden Yusuf Pirhasan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı senaryosunu ise kaleme aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren Sema Ergenekon'un yazdığı Susuz Yaz hikayesi ve atmosferiyle izleyicileri derin bir dönem yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Dizide başrolleri paylaşacak isimler şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir hikayenin ana karakterlerinden Osman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Lizge Cömert Bahar, usta oyuncu Serpil Gül ise Beyaz karakterine hayat verecek.

Müslüm Karakterinin Detayları Belli Oldu

Kadrosuna son olarak Meriç Rakalar'ı dahil eden Susuz Yaz dizisinde başarılı oyuncu Müslüm rolünü üstlenecek. Dürüst, çalışkan ve sadık bir genç olan Müslüm, ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerinin yanında yardımcılık yapmaktadır. Çocukluğunda okuma yazmayı Osman (Mert Ramazan Demir) sayesinde öğrenen Müslüm, hikayede Osman'ın en yakın arkadaşı ve sırdaşı olarak önemli bir konumda yer alacak.

Necati Cumalı'nın eserine sadık kalınarak hazırlanan dizide, Osman'ın abisi Hasan başta olmak üzere hikayenin kilit rollerini üstlenecek diğer oyuncular için oyuncu görüşmelerinin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

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