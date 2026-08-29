Tuzlu Kahve'den Renkli Afiş: Yıldız Kadro Bir Arada

Star TV ekranlarında 1 Eylül Salı günü yayın yolculuğuna başlayacak olan "Tuzlu Kahve" merakla beklenen resmi tanıtım afişini paylaştı.

Tuzlu Kahve'den Renkli Afiş: Yıldız Kadro Bir Arada
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 18:13

Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve'nin afişi paylaşıldı. Poll Films imzası taşıyan yapım yayınlanan zengin tanıtım görseliyle sonbahar sezonundaki iddiasını güçlü bir biçimde ortaya koydu. Sıcak sarı bir fon önünde hazırlanan afiş kompozisyonunda oyuncuların geleneksel Türk kahvesi fincanlarıyla farklı dönemlere ait koltuklarda oturması dikkat çekti. Görseldeki antika lambaderler, otantik halılar ve salon bitkileri dizinin neşeli aile atmosferini doğrudan yansıttı.

İki Ailenin Eğlenceli Çatışması Ekrana Geliyor

Dizinin temel omurgasını evlilik kararı alan iki gencin zıt dünyalara sahip ailelerini bir araya getirme serüveni oluşturuyor. İstanbul'un köklü geleneklerine bağlı bir çevrede büyüyen Gözde ile Amerika’daki eğitimini tamamlayarak ülkeye dönen holding veliahdı Mehmet hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atıyor. Gençlerin aldığı bu evlilik kararı yaşam tarzları ve dünyaya bakışları bütünüyle farklı iki haneyi kaçınılmaz bir mücadelenin içine çekiyor. Afişteki yerleşim planı ve oyuncuların tebessüm dolu ifadeleri de yaşanacak keyifli çatışmanın ilk ipuçlarını veriyor.

Yıldız Kadro Tek Bir Karede Buluştu

Tanıtım görselinin merkezinde genç aşıkları canlandıran Eda Ece ile Buğra Gülsoy oturuyor. Hikayenin köklü aile büyüklerini usta oyuncular Nebahat Çehre ve Nevra Serezli temsil ederken tecrübeli isimler Settar Tanrıöğen ile Cengiz Bozkurt projeye güçlü bir mizahi dokunuş katıyor. Ekranların sevilen yüzü Şevval Sam ve başarılı oyuncu Binnur Kaya kilit dengeleri kurarken kadronun dinamizmini Sarp Apak, Ceren Moray, Hatice Aslan, Yasemin Ergene ve Nergis Kumbasar gibi usta isimler tamamlıyor.

1 Eylül Salı Akşamı İlk Bölüm

Yönetmen Mustafa Kotan’ın titiz reji çalışmasıyla ekrana taşıdığı projenin özgün senaryosunu Aslı Zengin ile Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici anlatımıyla ekran yarışına iddialı bir giriş yapacak olan "Tuzlu Kahve" 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Benzer Haberler
Tuba Büyüküstün Özel Davetteki Sade Şıklığıyla Büyüledi Tuba Büyüküstün Özel Davetteki Sade Şıklığıyla Büyüledi
Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı
Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu
Nefise Karatay Kızıl Saçlarına Veda Etti: İşte Yeni İmajı! Nefise Karatay Kızıl Saçlarına Veda Etti: İşte Yeni İmajı!
Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası
Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi