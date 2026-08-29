Can Bonomo'dan Tolga Akış Tutuklamasına Sert Tepki!

Can Bonomo, Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Bonomo'nun ahlak eleştirisi ve Ezhel göndermesi gündem oldu.

Can Bonomo'dan Tolga Akış Tutuklamasına Sert Tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 17:21

Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmasına Can Bonomo'dan tepki geldi.

Soruşturmanın Detayları Ve Tolga Akış'ın İfadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde Tolga Akış hakkında müstehcenlik, yasaklı madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla süreç başlatılmıştı. Yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Akış ifade işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Akış hakimlik kararıyla cezaevine gönderildi. Manifest grubunun yapımcılığını ve konser organizasyonlarını üstlenen Tolga Akış'ın savcılıktaki ifadesinde tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. Grubun Big5 Türkiye isimli yarışma projesiyle kurulduğunu belirten Akış yurt dışı kaynaklı tüm para transferlerinin YouTube ve dijital müzik platformlarından elde edilen tamamen yasal telif ve yayın gelirleri olduğunu vurguladı.

Can Bonomo'dan Toplumsal Ahlak Anlayışına Ağır Eleştiri

Tolga Akış'ın tutuklanma kararının ardından savcılığın sevk yazısında yer alan "Manifest paylaşımları LGBTİ'ye özendiriyor ahlaka uygun değil" değerlendirmesine dair haberi Instagram hesabından paylaşan Can Bonomo adeta ateş püskürdü. Günümüz toplumunda yaratılan ahlak algısının sanat, eğlence, mizah ve neşe üzerinde boğucu bir baskı aracına dönüştürüldüğünü savunan başarılı şarkıcı paylaşımında çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Bugünün Ahlak anlayışı neye uygun ki? Ahlak artık 90 yaşında klostrofobik, sese, eğlenceye, neşeye gelemeyen, huysuz, mendebur ve gammaz bir komşuya dönüştü hayatlarımızda. Standartlar bu kadar düşükken Manifest'in, Ezhel'in, Deniz'in ne şansı olabilir? Gelmiş geçmiş olsun…"

Ezhel Ve Deniz Göktaş Göndermesiyle Sanat Dünyasına Destek

Mesajında yalnızca Tolga Akış ve Manifest grubuna destek vermekle kalmayan Can Bonomo geçmişte ve günümüzde benzer hukuki süreçler, yayın engelleri ve soruşturmalarla karşı karşıya kalan ünlü rapçi Ezhel ile komedyen Deniz Göktaş'a da göndermede bulundu. Üç isim üzerinden Türkiye'deki sanat, ifade özgürlüğü ve eğlence sektörünün maruz kaldığı kısıtlamaları eleştiren Bonomo'nun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerek büyük bir tartışma başlattı.

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