Megastar Tarkan Marmaris Konseri Öncesi İmaj Tazeledi

Günlerdir magazin gündeminin ilk sırasında yer alan Marmaris konseri öncesi kuaför koltuğuna oturan Tarkan yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Megastar Tarkan Marmaris Konseri Öncesi İmaj Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 18:04

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan bu akşam Muğla’nın Marmaris ilçesinde vereceği dev konser öncesinde imajını tazeledi. Sahne hazırlıklarını sürdüren sanatçı kuaför koltuğuna oturarak saçlarını kestirdi. Değişim sürecini adım adım sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran ünlü popçu yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Kuaför Koltuğundan Aşamalı Paylaşımlar

Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden ardı ardına fotoğraflar yayınlayan Tarkan berber koltuğundaki anlarını esprili ifadelerle aktardı. Tıraş önlüğüyle ayna karşısında poz veren başarılı yorumcu saçlarının kesildiği anlara "Bakalım ne olacak part 2" notunu düştü. İşlemin tamamlanmasının ardından yeni görüntüsünü gösteren bir diğer özçekimi paylaşan megastar bu kez "Bakalım ne olacak final part" mesajıyla kısa saçlı halini görücüye çıkardı. Sanatçının yenilediği tarzı dijital platformlardaki hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Marmaris Yolculuğunu Dün Duyurmuştu

Ünlü şarkıcı konser heyecanını dün İstanbul'dan Muğla'ya doğru yola çıktığı anlarda başlatmıştı. Aracının içinden hayranlarına seslendiği samimi bir video kaydı yayınlayan Tarkan kente bir gün önce ulaştığını ve geceyi uykusuz geçirdiğini belirtmişti. Yolculuğa bir önceki günün kıyafetleriyle çıktığını aktaran başarılı sanatçı takipçilerine gönderdiği sıcak selamla Marmaris çıkarmasının fitilini ateşlemişti.

36 Milyon TL'lik Dev Konser Bu Akşam

Marmaris'teki dev organizasyon yüksek bilet tarifeleri ve sanatçının alacağı sahne kaşesiyle günlerdir magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Bu akşam yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak hit eserlerini seslendirecek olan Tarkan tek gecelik bu performanstan toplam 36 milyon TL gelir elde edecek. Tanesi 2,5 milyon TL değerindeki 12 VIP locanın tamamının tükendiği gecede 98 bin TL'lik ayakta biletler de geniş yankı uyandırdı. Yeni saç stiliyle bu akşam dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan megastar müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Tuba Büyüküstün Özel Davetteki Sade Şıklığıyla Büyüledi Tuba Büyüküstün Özel Davetteki Sade Şıklığıyla Büyüledi
Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı
Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu
Nefise Karatay Kızıl Saçlarına Veda Etti: İşte Yeni İmajı! Nefise Karatay Kızıl Saçlarına Veda Etti: İşte Yeni İmajı!
Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası Ayşe Yüksel ile Sercan Saray'ın Düğününe Yağmur Damgası
Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı Aşkın Nur Yengi'den Yıllar Sonra Gelen Sezen Aksu İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi