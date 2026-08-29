Fenomen Dizi Sete Çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin 5. Sezon Çekimleri Başladı

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve reyting rekorları kıran yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak çekimlere başladı. Gold Film imzasıyla Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizinin ekibi büyük bir heyecanla beklenen beşinci sezon için bugün ilk kez sete çıktı. Ekran serüvenine 139. bölümüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan sevilen dizinin ilk çekim gününden gelen kareler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek izleyicileri heyecanlandırdı.

İlk Sahneler Asude'nin Villasında Çekildi

Yeni sezonun ilk motor sesinin yükseldiği çekimlerde set atmosferi oldukça hareketliydi. Beşinci sezonun açılış sahneleri dizinin kilit karakterlerinden biri olan Asude'nin (Servet Pandur) görkemli villasında gerçekleştirildi. Çekimlerin ilk gününde dizide Asil karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erkan Avcı ile projenin yönetmen koltuğunda oturan Özgür Sevimli ve Işılsu Günday ellerinde klaketle poz vererek yeni sezonun resmen başladığını müjdeledi.

Ekibin neşeli ve enerjik halleri dikkat çekerken yayınlanan ilk set fotoğrafları dizinin sadık takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Altı Aylık Zaman Atlaması Ve Şaşırtıcı Sürprizler

Merakla beklenen yeni sezonda izleyicileri büyük sürprizler ve temposu düşmeyen bir hikaye akışı bekliyor. Sezon açılışını altı aylık bir zaman atlamasıyla yapacak olan dizide karakterlerin hayatında yaşanan büyük değişimler ekrana yansıyacak. Özellikle Asude'nin özel hayatında yaşanacak olan beklenmedik ve sürpriz gelişmelerin ekran başındakileri adeta şaşkına çevireceği öğrenildi.

Çekim takvimine göre bugün Asude ve Asil'in sahneleriyle start alan Kızılcık Şerbeti seti yarın dizinin başrol oyuncularından Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin sahneleriyle yoğun temposunu sürdürecek. Fenomen dizinin yeni sezonda da cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam etmesi bekleniyor.