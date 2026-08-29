Filenin Sultanları'na Efsane Destek! Şebnem Ferah Tribünden Moral Verdi

Şebnem Ferah Filenin Sultanları'nın Polonya maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Şampiyonadaki kritik mücadele ve detaylar haberimizde.

Filenin Sultanları'na Efsane Destek! Şebnem Ferah Tribünden Moral Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 17:17

Türk rock müziğinin efsanevi ismi ve güçlü sesi Şebnem Ferah A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası mücadelelerinde milli gururlarımızı yalnız bırakmadı. Şampiyonanın A Grubu'ndaki son ve en kritik maçında Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'na destek vermek isteyen ünlü sanatçı karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinden büyük bir heyecanla takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Şebnem Ferah Sürprizi

İstanbul'da gerçekleştirilen ve büyük bir seyirci coşkusuna sahne olan karşılaşmada Şebnem Ferah'ın tribündeki varlığı salondaki spor severler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sahnelerden uzak kalan başarılı rock sanatçısının salondaki yerini aldığını fark eden taraftarlar ünlü isme tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisini coşkuyla selamlayan binlerce taraftara gülümseyerek karşılık veren ve el sallayan Şebnem Ferah'ın neşeli ve formda halleri karşılaşma boyunca yayıncı kuruluş kameraları tarafından sık sık ekranlara taşındı.

Filenin Sultanları Grubu İkinci Sırada Tamamladı

Saha içinde ise nefes kesen bir voleybol mücadelesi yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında güçlü rakibi Polonya karşısında son ana kadar büyük bir direnç gösterdi. Çekişmeli geçen ve tie-break setine taşınan parkudaki amansız mücadele sonrasında Filenin Sultanları Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında çıktığı beş karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Tribünleri dolduran binlerce voleybolsever ve Şebnem Ferah mağlubiyete rağmen sergiledikleri üstün mücadeleden ötürü milli sporcularımızı maç sonunda uzun süre alkışladı.

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