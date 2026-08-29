Instagram'da Fidan Hoca Olarak Bilinen Fidan Atalay Tutuklandı

Sosyal medya platformlarında "Fidan Hoca" adıyla tanınan içerik üreticisi Fidan Atalay hakkında yürütülen adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İzmir'de gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dijital mecralarda geniş kitlelere hitap eden içerikleri mercek altına alan yargı makamları dosyaya ilişkin kararı kamuoyuna duyurdu.

SEGBİS Aracılığıyla Hakim Karşısına Çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sorgulanan Fidan Atalay işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara'da yürütülen dosya kapsamında şüphelinin ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla alındı. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılık makamının tutuklama talebi doğrultusunda savunmaları dinledi. Hakimlik elde edilen dijital bulgular ve dosyadaki mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Müstehcenlik ve Mal Varlığı Aklama Suçlaması

Başsavcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında şüpheliye iki ayrı suçlama yöneltiliyor. Atalay’ın "fidannatalay" rumuzlu hesabı üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflar Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında "müstehcenlik" suçunu oluşturuyor. Yargı birimleri üretilen içerikler vasıtasıyla yüklü miktarda maddi menfaat temin edilmesini ise TCK’nin 282’nci maddesinde tanımlanan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde değerlendiriyor. Başsavcılık sürecin resen başlatıldığını ve tahkikatın titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Aylık Geliri ve Dijital Abonelik Sistemi

Adli birimlerin yürüttüğü teknik incelemeler zanlının dijital mecralardaki ticari kazancını da gözler önüne serdi. Kişisel hesabında ücretli abonelik modelini devreye sokan Atalay takipçilerinden özel paylaşımlara erişim bedeli olarak aylık 79,99 TL talep etti. Kısa sürede 12 bini aşkın aboneye ulaşan sistem üzerinden her ay yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlandığı tespit edildi. Bilişim ve mali suç ekipleri söz konusu banka hareketlerini ve finansal transferleri ayrıntılı şekilde incelemeyi sürdürüyor.