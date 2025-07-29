Mert Ramazan Demir’in Bodrum’da Başlayan Aşkı Bitti

Mert Ramazan Demir’in Bodrum’da başlayan ilişkisi kısa sürdü. Ünlü oyuncu 28 Temmuz’da “Bir ilişkim yok” açıklamasıyla ayrılığı doğruladı.

Mert Ramazan Demir’in Bodrum’da Başlayan Aşkı Bitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2025 11:29

Mert Ramazan Demir, Bodrum’da yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Ancak ünlü oyuncunun ilişkisi kısa sürdü. 10 Temmuz’da sevgilisiyle Akyaka’da objektiflere yansıyan Demir, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Bir ilişkim yok” diyerek ayrılığı doğruladı.

Bodrum Tatili Kısa Sürdü

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Plajda keyifli anlar yaşayan Mert Ramazan Demir ve sevgilisi, samimi halleriyle dikkat çekti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Çiftin kısa süre içinde yollarını ayırdığı öğrenildi.

İlişki Hakkında Açıklama

28 Temmuz’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, “Şu anda hayatımda biri yok” diyerek ayrılığı net bir şekilde duyurdu. Oyuncunun bu açıklaması, hayranlarını şaşırttı. Tatil pozlarıyla gündem olan çiftin kısa sürede ayrılması sosyal medyada da konuşuldu.

Yoğun İş Programı Etkili Oldu mu?

Ünlü oyuncunun yoğun dizi projeleri ve iş temposu, ilişkinin bitmesinde etkili olmuş olabilir. Hayranları, Demir’in özel hayatındaki bu ani değişime büyük ilgi gösteriyor. Kulislerde, ünlü oyuncunun işine odaklanmak istediği konuşuluyor.

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