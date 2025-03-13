Mert Ramazan Demir’den yeni reklam anlaşması!

Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir, reklam dünyasının da gözdesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının yüzü olan ünlü oyuncu, markayla yeniden anlaşma sağladı.

Daha önce bir içecek firmasının iki yıl üst üste reklam yüzü olan Demir, son olarak bir bankayla da 3 ay sürecek özel bir iş birliği yapmıştı. Başarılı oyuncu, dizinin final yapmasının ardından askere gitmeye hazırlanıyor. Nisan ayının ilk haftasında İskenderun’daki birliğine teslim olacak olan Mert Ramazan Demir, vatani görevini bedelli olarak yapacak.

Öte yandan, Yalı Çapkını dizisinin 100. bölümde final yapması planlanırken, yapımcı Onur Güvenatam’ın 101. bölümü de çekmek istediği kulislerde konuşuluyor. Askerlik nedeniyle Demir’in projeden erken ayrılma ihtimali üzerine nasıl bir planlama yapılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Askerlik dönüşünde kısa bir tatil yapmayı planlayan ünlü oyuncunun, yeni projeleri için gelen teklifleri değerlendireceği konuşuluyor.