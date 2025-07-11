Mert Ramazan Demir, Yeni Aşkıyla Akyaka Tatilinde Görüntülendi!

Mert Ramazan Demir, yeni sevgilisiyle Akyaka’da tatil yaparken görüntülendi. Sevgilisinin Afra Saraçoğlu’na benzerliği dikkat çekti.

Mert Ramazan Demir, Yeni Aşkıyla Akyaka Tatilinde Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2025 10:49

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Demir, şimdi yeni sevgilisiyle Akyaka’da romantik bir tatil yapıyor.

Plajda Gün Boyu Baş Başa

Magazin objektifleri, Mert Ramazan Demir ve yeni sevgilisini Akyaka’da bir otelin plajında görüntüledi. Gözlerden uzak bir köşeyi tercih eden çift, tüm gün boyunca baş başa vakit geçirdi. Denize giren, güneşlenen ve sık sık sohbet eden ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle Demir’in neşeli tavırları ve sevgilisine olan ilgisi, aralarındaki uyumu gözler önüne serdi.

Akşamı Arkadaşlarıyla Noktaladılar

Günün ilerleyen saatlerinde plajdan ayrılan çift, bu kez rotalarını yakın arkadaşlarının bulunduğu başka bir mekâna çevirdi. Kalabalık gruba katılan Mert Ramazan Demir ve sevgilisi, samimi tavırlarıyla etrafındakilerin ilgisini çekti. İkilinin tatil boyunca sadece baş başa değil, sosyal çevreleriyle de bir araya gelerek dengeli bir zaman geçirdikleri görüldü.

Afra Saraçoğlu’na Olan Benzerliği Dikkat Çekti

İkilinin görüntülenmesi sonrası sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri ise Demir’in yeni sevgilisinin, eski aşkı Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği oldu. Yüz hatları ve saç tarzı gibi detaylar, takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu benzerlik, “yeni aşkta eski izler mi var?” sorularını da beraberinde getirdi.

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