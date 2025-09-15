Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li “Bize Bi’şey Olmaz” Dizisinden İlk Kare

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrolünde olduğu “Bize Bi’şey Olmaz” dizisinden ilk kare geldi. Dizi yakında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Yayın Tarihi : 15-09-2025 17:02

Disney Plus için çekilen “Bize Bi’şey Olmaz” dizisinin setinden ilk kare yayınlandı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in paylaştığı yapım, şimdiden merak uyandırdı.

Disney Plus’ta yayınlanacak

MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizi, ekim ayında çekimlerini tamamlayacak. 8 bölümden oluşacak diziyi Neslihan Yeşilyurt yönetirken, senaryosunu Pınar Bulut kaleme alıyor. Daha önce büyük ses getiren “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin dünyasından esinlenerek hazırlanan yapım, romantik hikayesiyle öne çıkıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

Başrollerin yanı sıra dizide Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi başarılı isimler yer alıyor. Bu güçlü kadro, izleyicilerde beklentiyi daha da artırdı.

Zıt kutupların aşkı

“Bize Bi’şey Olmaz”, birbirine zıt karakterlere sahip Lal ve Aktan’ın aşk hikayesini konu alıyor. Her şey ve herkes bu ilişkiye karşı olsa da, ikili birbirinden kopamıyor. Hem büyüleyici hem de yıkıcı bir aşk yaşayan çift, “Bazı aşklar neden bitmiyor?” sorusunun cevabını izleyiciye sunacak.

Çok yakında Disney Plus’ta

İstanbul’da çekimleri süren dizi, aşkın farklı yüzlerini çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak. Seyirciler, masal ve kabus arasında gidip gelen bu hikâyeyle kısa süre içinde Disney Plus ekranlarında buluşacak.

