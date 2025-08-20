Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi

Bodrum’un gözde bölgelerinden Torba, bu yaz ünlü çiftleri ağırlamaya devam ediyor. Tatil için Bodrum’u tercih eden Mert Kılıç ile Aslıhan Güner, romantik anlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken aşk dolu kareler sergiledi.

Bodrum Torba’da romantik anlar

Gözde oyuncular Mert Kılıç ve Aslıhan Güner, Bodrum Torba’da objektiflere takıldı. Plajda keyif yapan çift, denizin serin sularında adeta aşka geldi. Aslıhan Güner, mor bikinisiyle dikkat çekerken, eşiyle olan samimi tavırlarıyla plajın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Aslıhan Güner’den romantik jest

Deniz keyfi sırasında Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç’a elleriyle karpuz yedirdi. O anlar, çiftin arasındaki sevgi dolu bağı bir kez daha ortaya koydu. Ardından Aslıhan Güner, serinlemek için kendini Ege’nin sularına bıraktı.

Mert Kılıç eşini görüntüledi

Eşinin denize girişini izleyen Mert Kılıç, o anları fotoğrafladı. Çiftin birbirine olan ilgisi ve mutluluğu, tatillerine yansıdı. Daha sonra Kılıç da eşinin peşinden denize girerek serinledi.

Denizde romantik dakikalar

Ünlü çift, bir süre birlikte yüzdükten sonra denizin ortasında birbirlerine sarıldı. O romantik anlar objektiflere yansıdı ve çiftin uyumunu gözler önüne serdi. Bodrum tatillerinde aşklarını doya doya yaşayan çift, doğal tavırlarıyla büyük beğeni topladı.