Mert Fırat ve Ailesinden Bodrum’da Sıcak Yaz Karesi

Ünlü oyuncu Mert Fırat, eşi İdil Fırat ve minik kızları Seyhan Mia Fırat ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü çift, Bodrum’un güneşli havasının ve masmavi denizinin tadını doyasıya çıkardı. Aile tatiline İdil Fırat’ın babası Önder Fırat da katıldı.

Aile Boyu Tatil Keyfi

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, yoğun geçen kış sezonunun ardından Bodrum’un sakin koylarında dinlenmeyi tercih etti. Kızları Seyhan Mia ile birlikte deniz kenarında vakit geçiren aile, objektiflere samimi ve neşeli anlar yaşarken yakalandı.

Kayınpeder-Torun Sevgisi

Tatilde aileye eşlik eden Önder Fırat, torunu Seyhan Mia ile ilgisiyle dikkat çekti. Gün boyu torunuyla vakit geçiren Önder Fırat, sahilde birlikte yürüyüş yaptı, oyunlar oynadı. Bu sıcak anlar, objektiflere yansıyan en tatlı kareler arasında yer aldı.

Bodrum’un Gözde Tatilcileri

Bodrum, her yaz olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mert Fırat ve ailesi de bu geleneği bozmadı. Tatillerinde hem huzurlu vakit geçiren hem de denizin tadını çıkaran çift, keyifli anlarını gülümseyerek kameralara yansıttı.

Yoğun Çalışma Temposuna Ara

Sezon boyunca sahne ve ekran projeleriyle yoğun bir tempoda çalışan Mert Fırat, tatilde adeta enerji depoladı. Ailesiyle kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, samimi halleriyle tatilcilerden de ilgi gördü.