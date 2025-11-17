Mert Demir'den Sevgilisi Serenay Sarıkaya Paylaşımı: "Severiz" Notu Dikkat Çekti

Mert Demir, sosyal medya hesabından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan yeni siyah-beyaz fotoğrafını "Severiz" notuyla paylaştı. Çift, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Mert Demir'den Sevgilisi Serenay Sarıkaya Paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2025 09:43

Şarkıcı Mert Demir, sosyal medya hesabından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan yeni fotoğrafını yayımladı. Demir, siyah - beyaz kareye "Severiz" notunu eklemeyi unutmadı. Çiftin paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gözlerden Uzak Yaşamayı Tercih Ediyorlar

Mert Demir, konserden ve günlük hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın içinde Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafı da yer aldı. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları, takipçileriyle paylaşıyorlar.

