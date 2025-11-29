Mert Demir’den Serenay Sarıkaya’ya Her Sabah Romantik Jest: “İki Kahve ve Çiçek Alırım”

Magazin dünyasının yakından takip ettiği şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki, Mert Demir’in romantik jestlerini açıklamasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce haklarında çıkan reklam aşkı iddialarına, "Reklam değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diyerek yanıt veren Mert Demir, aşkını sık sık dile getirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak konuk olduğu bir programda Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jestleri paylaştı. Mert Demir, ilişkilerindeki romantizmi gözler önüne sererek, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım" açıklamasını yaptı. Bu itiraf, çiftin ilişkisinin ne kadar tutkulu ve özel olduğunu bir kez daha kanıtladı.