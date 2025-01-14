Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklama: "Reklam değil, gerçek aşk!"

Serenay Sarıkaya'nın ardından Mert Demir de iddialara yanıt verdi: "Mutlu birlikteliğim çok görüldü, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı... Bundan sonra yalanlara karşı hukuki işlem başlatacağım."

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 11:29

Şarkıcı Mert Demir, bir süredir Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki hakkında ortaya atılan “reklam ilişkisi” iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde sıkça gündeme gelen bu söylentilere, Demir’den samimi bir açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

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