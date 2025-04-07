Mert Demir’den radikal değişim: Bambaşka biri olmuş

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiaları ve bu ilişkinin "reklam" olduğu yönündeki söylentilerle sık sık gündeme gelen Mert Demir, bu kez radikal imaj değişikliğiyle konuşuluyor. Saçlarını kısacık kestiren ve bıyık bırakan başarılı şarkıcının yeni hali sosyal medyada olay oldu.

“Serenay görse tanımaz!”

Son dönemin en çok konuşulan müzisyenlerinden biri olan Mert Demir, yepyeni tarzıyla takipçilerini şaşırttı. Yeni imajıyla kameralara yansıyan Demir'e, hayranlarından yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, “Serenay görse tanımaz!”, “Bambaşka biri olmuş”, “Kilo da almış galiba” gibi yorumlarla sanatçının son haline tepkilerini dile getirdi.

Tarzıyla her zaman dikkat çekiyor

Tarzı, müziği ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisiyle uzun süredir magazin manşetlerinde yer alıyor. İlişkinin reklam olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Demir, bu kez fiziksel değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni tarzı kimileri tarafından cesur ve dikkat çekici bulunurken, bazı takipçileri de eski halini daha çok beğendiklerini dile getirdi.