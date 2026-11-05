Mert Demir'den Harbiye'de Yağmura Rağmen Muhteşem Konser: "İyi ki Geldiniz!"

Türk pop müziğinin yenilikçi ve sevilen isimlerinden Mert Demir, İstanbul'un simge mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlere adeta rüya gibi bir gece yaşattı. İlk konserinin biletlerinin kısa süre içerisinde tükenmesi ve ardından gelen yoğun talep üzerine bu sezon Harbiye'de ikinci kez sahne alan başarılı sanatçı hava muhalefetine rağmen rekor katılımla hayranlarıyla buluştu.

Yağmura Aldırmadılar

Konser boyunca etkisini sürdüren yoğun yağışa ve olumsuz hava koşullarına aldırış etmeyen binlerce müziksever Harbiye Açıkhava'yı adeta hıncahınç doldurdu. Hayranlarının bu muazzam ilgisi ve coşkusu karşısında duygulanan Mert Demir sahneden sevenlerine seslenerek "Bu havada yağmurda geldiniz hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz!" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Sevilen Şarkılarla İki Saati Aşan Müzik Ziyafeti

Sahnede iki saatten fazla kalan ve enerjisiyle büyüleyen Mert Demir milyonların diline pelesenk olan mega hitleri Gözlerime Bak, Bi Gece Gidebilirim ve Ateşe Düştüm gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının bir an bile dinmeyen alkışları ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi Harbiye'de unutulmaz anların yaşanmasına sahne oldu.