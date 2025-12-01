Mert Demir Sırrını Açıkladı: “Çay Taşımakla” Başladım

Şarkıcı Mert Demir, kariyerine 2013 yılında müzik stüdyosunda ofisboy olarak başladığını ve çay taşıdığını açıkladı. Demir, "Çay taşırken de mutluydum" dedi.

Yayın Tarihi : 01-12-2025 15:30

Son dönemin popüler şarkıcısı Mert Demir, müzik kariyerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulundu. Demir, şimdiki başarısına ulaşmadan önce bir müzik stüdyosunda ofisboy olarak çalıştığını ve kariyerine çay taşımakla başladığını belirterek, "Çay taşırken de mutluydum" dedi.

 

Kariyer Basamakları ve Çaycılık Dönemi

 

Mert Demir, 14 yıllık kariyerine nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"Bu çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013'te başladım. O zamanlar çay getir - götür işleri yapıyordum. Büyük grupların, büyük isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulundum. Sonra devreye, şarkı yazmak ve seslendirmek girdi. Çay taşırken de mutluydum."

Mert Demir'in kariyerindeki önemli kilometre taşları ise şöyle sıralanıyor:

  • 2011: Katıldığı bir yarışmada başarılı olamadı, ancak bir sonraki katılımında finale yükseldi.

  • 2017: Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan 'Uyan' teklisiyle profesyonel müzik hayatına girdi.

  • 2019: İlk albümü 'Bak Kollarım Burada' yayımlandı ve 'Karakış' ile 'Bırak Beni' şarkılarıyla dikkat çekti.

  • 2021: İkinci albümü 'Kimim Lan Ben?' dinleyiciyle buluştu.

  • 2022: Mabel Matiz ile birlikte çıkardığı şarkı, dönemin en çok dinleneni oldu ve tanınırlığını artırdı.

  • 2023: 'Ateşe Düştüm' teklisiyle büyük bir başarı yakaladı. Aynı yıl, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamaya başlamasıyla popülerliği iyice yükseldi.

Mert Demir’in bu mütevazı başlangıcı ve azimli yükselişi, hayranlarından takdir topladı.

