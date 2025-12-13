Mert Demir Seyircilerin Arasına İndi

Zorlu PSM’de sahneye çıkan Mert Demir, 2025’in son İstanbul konserinde sevenleriyle buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu “2 yıl sonra sizinle burada tekrar buluşmak çok keyifli” sözleriyle dile getirdi.

Konserde son albümü Yalan Dolan’da yer alan şarkılarını ve en sevilen hitlerini seslendiren Mert Demir, dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı.

Yeni şarkısını ilk kez söyledi!

Mert Demir “Çırılçıplak” adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi. Sanatçı çok yakında yeni şarkısını yayınlayacağının müjdesini de verdi.

Konser sonunda yoğun alkış ve istek üzerine sahneye tekrar çıkan Mert Demir, sahneden seyircilerin yanına inerek “Kafayı Yaktım” şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.