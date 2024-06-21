Mert Demir Hatay'da konser verdi

Hatay’ın Defne ilçesinde müzikseverler, sevilen şarkıcı Mert Demir ile buluştu. Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen konser, Demir’in hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Şarkıcı Mert Demir, sahneye çıktığı anda kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından karşılandı. Kendine has yorumu ve enerjik performansıyla dinleyicileri mest eden Demir, sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi.

Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen konserde müzikseverler, Mert Demir’e büyük ilgi gösterdi. Demir’in sahne performansı, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Hataylı müzikseverler, Mert Demir’in unutulmaz konseriyle keyifli bir akşam geçirdi. Demir’in seslendirdiği şarkılar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şarkıcı Mert Demir, Hatay’da gerçekleşen konseriyle müzik dolu bir akşama imza atarken, dinleyicileriyle unutulmaz bir gece yaşattı.