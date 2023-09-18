Merkez Bankasına İnat O Bankada Faizler Yüzde 0.99'a Çakıldı! 10.000-25.000 TL Ödenecek

Bankalar enflasyon rakamlarının vatandaşı zor durumda bıraktığı şu günlerde destek kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Bankalar tarafından açıklanan bu kampanyalar yeni müşteri kazanılmasını sağlıyor. Garanti Bankası düzenlediği kampanya da düşük faizli ya da faizsizseçeneği ile ek ödeme sunuyor. Garanti Bankası'na müşteri olunması koşulu ile banka tarafından sunulan kampanya kapsamında 15.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA kredi faiz oranlarını 0.99'a çekti. Bankanın resmi internet sitesinde açıklanan bilgiye göre 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve 10.000 TL'ye kadar 0,99 faiz oranı ile ödeme yapacak. Bankanın bu iki kampanyasına dahil olan müşterisi toplamda 25,000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

Acil nakit ihtiyaçlarınıza çözüm Garanti BBVA'dan geliyor. Banka tarafından belirlenen şartları taşıyan her vatandaşın yüzde 0,99 oranla kredi imkanından faydalanacağı brlitilirken, diğer taraftan da 15,000 TL'ye varan faizsiz nakit avans imkanı da vatandaşın acil ihtiyacına çözüm olacağa benziyor. Garanti BBVA, 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisini 12 ay vade seçenekleri ile sunuyor.

15 Eylül –17 Ekim 2023 tarih aralığında Garanti Mobil uygulamasını indirip müşteri olseçeneği ile müşteri olan her birey, kampanyalardan faydalanabilecek. İlk defa müşteri olanlar ve müşteri olmak için uzaktan başvuru yöntemini kullananlar karlı çıkacak.

0,99 faiz oranı ile 10.000 TL ve sıfır faizli 15000 TL ek ödeme avantajları yukarıda geçen tarih aralıklarında sağlanacak. . Faizsiz taksitli nakit avans ise bireysel kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler tarafından 6 ay vadeli olarak kullanılabilecek. Banka tarafından ödemesi yapılacak olan 10.000 TL kredi paketi ile alakalı yapılan açıklamada