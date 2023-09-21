Merkez Bankası faiz yüzde 30'a çıkardı! Altın, Dolar ve Borsa’dan ilk tepkiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son politika toplantısında politika faizini 500 baz puan arttırma kararı aldı. Bu kararla birlikte politika faizi, yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmiş oldu. Bu hamle, finansal piyasaların ve ekonominin geleceği üzerinde önemli etkiler yaratacak.

Altın, Dolar ve Borsa ise bu karara ilk tepkilerini göstermeye başladı. Altın fiyatları, Merkez Bankası’nın politika faizini arttırmasıyla birlikte yükselişe geçti. Dolar ise Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Borsa ise kararın ardından dalgalanmalar yaşadı.

DOLAR YÖN ARAYIŞINDA

Dolar endeksi, Fed'in faiz artırımının hala masada olabileceği sinyalini vermesinin ardından 105,5'in üzerinde güçlenerek Mart başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolar yurt içinde yeni güne 27,06 seviyelerinden başladı. Faiz kararının açıklamasının ardından 26 lira seviyelerini gördü. Kısa süreli dalgalanma sonrası yeniden 27,08 bandına oturdu.

ALTINDA GÜÇLÜ DOLAR ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Gram altın yeni güne 1.675 TL’den başladı. Dolar küresel piyasalarda güçlenmesine karşılık ons altın 1.930 seviyelerinin altında kalarak baskılanmaya devam ediyor. Dolar endeksi 105 seviyelerinde kalmaya sürdüryor.

Bu politika değişikliği, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir olay olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası’nın faiz artışıyla enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini arttırma kararı, ekonomiye dair birçok sorunun da çözümüne katkı sağlayabilir. Ancak, bu kararın etkileri uzun vadede netleşecektir. Özellikle döviz kurları, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi faktörler yakından takip edilmelidir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini arttırma kararı, Türkiye’nin ekonomik durumunu etkileyecek önemli bir adımdır. Altın, Dolar ve Borsa gibi finansal piyasalarda bu kararın etkileri gözlemlenirken, ekonomiye dair diğer gelişmeler de yakından takip edilmelidir.