Meriç Aral’dan Yeni Sezon Müjdesi! Doğum Sonrası 17 Kilo Birden Verdi

Başarılı oyuncu Meriç Aral, İstanbul Bebek’te objektiflere yansıdı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, hem özel hayatındaki annelik heyecanını hem de kariyerine dair gelecek planlarını paylaştı.

"Yine Sanatla Uğraşırdım"

Kariyer tercihi üzerine gelen “Oyuncu olmasanız hangi işi yapıyor olurdunuz?” sorusuna sanat tutkusuyla cevap veren Aral, sinemadan kopamayacağını vurguladı. Güzel oyuncu, "Yine sinemacı olmak isterdim. Ya yapım tarafında ya da bir şeyler yazmak... Yine sanatla alakalı olurdum" diyerek yaratıcı alanlara olan ilgisini dile getirdi.

Doğum Sonrası 17 Kilo Gitti

Oğlu Güneş'i kucağına alarak annelik sevincini tadan Meriç Aral, bu süreçteki fiziksel değişimiyle de dikkat çekti. Doğumdan bu yana 17 kilo verdiğini belirten oyuncu, fit görünümüyle beğeni topladı. Aral, bu yaz için en büyük heyecanının ise oğlu Güneş’i ilk kez denizle buluşturmak olduğunu söyledi.

Yeni Sezonda Ekranlara Dönüş Sinyali

Bir süredir vaktinin çoğunu oğluyla geçiren Aral, hayranlarına müjdeyi de verdi. Setleri özlediğini belirten başarılı oyuncu, yeni sezonda projeleri değerlendirerek ekranlara dönmek istediğini duyurdu.