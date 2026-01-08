Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"

2024 yılında uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ebeveynlik heyecanını doyasıya yaşıyor. Meriç Aral, geçtiğimiz gün 5 aylık bebeği Güneş ve bir arkadaşıyla birlikte Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.

"Korktuğum Şeyler Başıma Gelmedi"

Güneş bebeği gezintiye çıkaran Aral, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette annelik sürecini ve 2025 yılının kendisi için nasıl geçtiğini samimiyetle anlattı:

"2025 benim için dolu dolu geçti, her şey değişti. Çocuktan sonra hayat bambaşka bir hal alıyor. Açıkçası çok daha fazla korkuyordum ama korktuğum hiçbir şey başıma gelmedi. Bu süreçte ailem ve Serkan en büyük destekçim oldu."

Serkan Keskin: Sevgi Dolu Bir Baba

Meriç Aral, eşi Serkan Keskin’in babalık performansı hakkındaki sorulara ise gülümseyerek yanıt verdi:

"Serkan çok tatlı bir baba oldu. İnanılmaz sevgi dolu ve ilgili. Her anında yanında."

"İkimiz de bu süreçte yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz; farklı açılardan da olsa benzer zorlukları beraber göğüslüyoruz."

Bebek Güneş İlk Kez Görüntülendi

Henüz 5 aylık olan Güneş, sevimliliğiyle ilgi odağı olurken, Meriç Aral’ın doğum sonrası fit görüntüsü ve enerjik halleri de gözlerden kaçmadı. Aral, annesinin de kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, geniş bir aile desteğiyle bu süreci keyifle yönettiklerini vurguladı.