Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"

Meriç Aral, 5 aylık bebeği Güneş ile ilk kez görüntülendi! Serkan Keskin'in babalığını anlatan Aral, "Serkan çok tatlı bir baba oldu" dedi. İşte Aral ve Keskin çiftinin ebeveynlik günlüğü...

Meriç Aral’dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2026 17:20

2024 yılında uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ebeveynlik heyecanını doyasıya yaşıyor. Meriç Aral, geçtiğimiz gün 5 aylık bebeği Güneş ve bir arkadaşıyla birlikte Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.

"Korktuğum Şeyler Başıma Gelmedi"

Güneş bebeği gezintiye çıkaran Aral, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette annelik sürecini ve 2025 yılının kendisi için nasıl geçtiğini samimiyetle anlattı:

"2025 benim için dolu dolu geçti, her şey değişti. Çocuktan sonra hayat bambaşka bir hal alıyor. Açıkçası çok daha fazla korkuyordum ama korktuğum hiçbir şey başıma gelmedi. Bu süreçte ailem ve Serkan en büyük destekçim oldu."

Serkan Keskin: Sevgi Dolu Bir Baba

Meriç Aral, eşi Serkan Keskin’in babalık performansı hakkındaki sorulara ise gülümseyerek yanıt verdi:

  •  "Serkan çok tatlı bir baba oldu. İnanılmaz sevgi dolu ve ilgili. Her anında yanında."

  •  "İkimiz de bu süreçte yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz; farklı açılardan da olsa benzer zorlukları beraber göğüslüyoruz."

Bebek Güneş İlk Kez Görüntülendi

Henüz 5 aylık olan Güneş, sevimliliğiyle ilgi odağı olurken, Meriç Aral’ın doğum sonrası fit görüntüsü ve enerjik halleri de gözlerden kaçmadı. Aral, annesinin de kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, geniş bir aile desteğiyle bu süreci keyifle yönettiklerini vurguladı.

Benzer Haberler
Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu! Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü! Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!
İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!