Meriç Aral ve Serkan Keskin’den bebek müjdesi: Güneş doğdu!

Ünlü oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin, uzun süredir bekledikleri mutluluğa kavuştu. Çift, dünyaya gelen oğullarına Güneş adını verdi. Aile, bu güzel haberle birlikte sevenlerinden büyük ilgi gördü.

Evlilikten bebek heyecanına

Geçtiğimiz eylül ayında yedi yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran çift, mart ayında bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Özellikle Meriç Aral, hamileliği boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla annelik heyecanını gözler önüne sermişti. Her paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçileri de Aral’ın mutluluğunu yakından hissetmişti.

Güneş’in gelişi

Mutlu birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen çift, şimdi ise oğullarını kucaklamanın sevincini yaşıyor. Hayranları, “Güneş” adını duyduklarında sosyal medyada tebrik mesajlarını paylaşmaya başladı. Aral ve Keskin, böylece ailelerini tamamlamış oldu.

Sosyal medyada yoğun ilgi

Çiftin dostları ve hayranları, doğum haberinin ardından sosyal medyada mutluluk dileklerini iletti. “Hoş geldin Güneş” yorumları kısa sürede gündeme oturdu. Hem Aral hem de Keskin, bebekleriyle ilgili yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yeni bir başlangıç

Ünlü çift için bu süreç, hayatlarının en özel dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mutluluklarını her fırsatta dile getiren Aral ve Keskin, bebekleriyle birlikte yeni bir yolculuğa adım attı. Çiftin bu yeni başlangıcı, magazin dünyasında da en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.