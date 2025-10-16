Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı

Oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğlu Güneş ile ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlk Fotoğraf Geldi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında oyuncu Serkan Keskin ile nikâh masasına oturan Meriç Aral, evliliklerinin ardından anne olmanın heyecanını yaşıyor. Mutlu çift, bu yılın ilk eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Oğullarına Güneş adını veren çift, uzun süredir merakla beklenen ilk fotoğrafı sonunda paylaştı.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Meriç Aral, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara “Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş’in 9 ay + 40 gün. 41 kere maşallah” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden “Maşallah”, “Ne güzel bir isim”, “Anne olman sana çok yakıştı” gibi yorumlar geldi.

Anne Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda anneliği büyük bir sabır ve sevgi yolculuğu olarak tanımlamıştı. Meriç Aral, oğlu Güneş ile paylaştığı ilk karede sade bir mutluluğu yansıttı. Çiftin yakın dostlarının da bu özel gönderiye kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptığı görüldü.