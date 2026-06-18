Halka’nın Samara’sı Daveigh Chase Hayatını Kaybetti!

Hollywood dünyası sinema tarihine damga vuran isimlerden biriyle ilgili gelen ölüm haberiyle yasa boğuldu. Kült korku filmi The Ring (Halka) ile hafızalara kazınan Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti.

Samara Karakteriyle Hafızalara Kazındı

Daveigh Chase özellikle filmde canlandırdığı “Samara Morgan” karakteriyle dünya çapında büyük bir tanınırlık elde etmişti. O ürkütücü performansı yıllar geçse bile hâlâ korku sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olarak anılmasına neden oldu.

Bu yüzden ölüm haberi sadece hayranlarını değil genel olarak sinema dünyasını da derinden etkiledi. Sosyal medyada birçok kişi o unutulmaz karakteri ve sahneleri yeniden hatırlatarak üzüntüsünü paylaştı.

Sağlık Süreci Zor Geçti

Oyuncunun erkek arkadaşı olarak bilinen Roy Hernandez Chase’in son dönemde ciddi sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre ünlü oyuncuya menenjit ve çeşitli ağır enfeksiyonlar teşhis edildi.

Hastalığın kısa sürede ilerlediği ve durumun kritik hale geldiği belirtildi. Bu süreçte doktorların tüm müdahalelerine rağmen tablo ağırlaştı.

Son Günlerinde Umutlar Azalmıştı

Roy Hernandez’in açıklamalarına göre doktorlar son dönemde durumun çok kritik olduğunu ve iyileşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu kendilerine bildirdi. Bu da sürecin ne kadar hızlı ve ağır ilerlediğini ortaya koydu.

Yakın çevresi Chase’in bu dönemi oldukça zor şartlar altında geçirdiğini ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Sinema Dünyası Yasta

Daveigh Chase’in vefat haberi özellikle korku sineması hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. “Halka” filmiyle bir döneme damga vuran genç oyuncu kariyerindeki tek ikonik rolle bile sinema tarihinde yer edinmeyi başarmıştı.

Şimdi ise hem Hollywood hem de hayranları erken yaşta gelen bu kaybın şokunu yaşıyor. Sosyal medyada binlerce kişi onun unutulmaz performansını paylaşarak veda mesajları yayınlıyor.