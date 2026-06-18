Dizi Setinde Skandal Baskın! Çekimler Durdu

TRT’nin tabii platformu için hazırlanan yeni dizi Ateş Denizi setinde yaşananlar bir anda magazin ve haber gündemini karıştırdı. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekimleri süren yapımın setine narkotik ekipleri tarafından baskın yapılınca herkes neye uğradığını şaşırdı.

Set Bir Anda Karıştı

Olayın merkezinde ise dizinin başrol oyuncularından Erdem Kaynarca vardı. İddiaya göre yürütülen bir soruşturma kapsamında ekipler sete geldi ve doğrudan oyuncunun bulunduğu alana yöneldi.

O sırada karavanda sahneye hazırlanan Kaynarca polis ekipleri tarafından karavandan alındı. Set ortamında böyle bir durum yaşanınca doğal olarak herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı ve çekimler bir anda durdu.

Araçta Arama Yapıldı

Polis ekipleri ilk olarak oyuncunun aracında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Gelen bilgilere göre araçta herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı ve temiz olduğu belirtildi. Buna rağmen süreç bununla bitmedi.

Aramanın ardından Erdem Kaynarca gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Set ekibi ise olanları sadece izlemekle kaldı çünkü olay tamamen ani ve plan dışı gelişmişti.

Emniyet Süreci ve Serbest Bırakılma

Oyuncu emniyette ifadesi alındıktan sonra prosedür gereği saç ve kan örnekleri de verildi. İşlemler tamamlandıktan sonra ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Yani gözaltı süreci kısa sürdü ama olayın etkisi uzun sürdü.

Bu süreçte set tamamen durduruldu ve çekimlere ara verildi. Yapım ekibi yaşanan durum nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Dizide Çekimlere Ara Verildi

Yaşanan bu gelişmeler sonrası “Ateş Denizi” ekibi çekimlere bir süre ara verme kararı aldı. Şu an için verilen bilgiye göre bu ara yaklaşık bir hafta sürecek. Bu da dizinin planlanan takvimini bir miktar etkilemiş durumda.

Gözler Soruşturmada

Olayın en dikkat çeken kısmı ise hâlâ soruşturmanın devam ediyor olması. Şu an için kesinleşmiş bir sonuç ya da suçlama bulunmuyor ama süreç ilerledikçe yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Sette yaşanan bu beklenmedik baskın hem dizi ekibini hem sektörü oldukça şaşırtmış durumda. Özellikle bir dizinin çekim setinde böyle bir olayın yaşanması nadir görüldüğü için olay kısa sürede geniş yankı buldu.