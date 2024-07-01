Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı

SHOW TV’nin sevilen dizisi “Sandık Kokusu”nda rol alan ünlü oyuncu Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te tatil yaparken görüntülendi. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Aral, plajda keyifli anlar yaşadı.

Sevgilisi Serkan Keskin İstanbul’da Kaldı

Meriç Aral’ın sevgilisi, oyuncu Serkan Keskin’in ise iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul’da olduğu öğrenildi. Sevgilisinden uzakta tatil yapan Aral, dinlenerek yeni projelere enerji topluyor. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, güzelliği ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.