Mercan Köşk Afişi Yayınlandı! Mercan Köşk Ne Zaman Başlıyor?

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk afişi yayınlandı. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı Mercan Köşk dizisinin konusu, kadrosu ve yayın tarihi...

Mercan Köşk Afişi Yayınlandı! Mercan Köşk Ne Zaman Başlıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 14:46

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı yapımları arasında gösterilen Mercan Köşk dizisinden ilk afiş geldi. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizinin afişi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Çekimleri Mersin'in tarihi ilçesi Tarsus'ta tüm hızıyla devam eden iddialı proje iki düşman aile arasında filizlenen imkânsız bir aşkı ve yıllara dayanan büyük hesaplaşmaları ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Mercan Köşk Ne Zaman Başlıyor?

Yayınlanan dikkat çekici afişin ardından dizi severlerin en çok merak ettiği konu yapımın ekran yolculuğuna ne zaman başlayacağı oldu. Çekimleri Tarsus'ta sürdürülen Mercan Köşk yeni yayın döneminde yani Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Mercan Köşk Konusu Nedir?

Güçlü hikaye örgüsüyle dikkat çeken dizi geçmişin karanlık gölgesinde saklanan sırlar, iki köklü ve düşman aile arasında yeşeren imkansız bir aşk ve yıllar sonra yeniden alevlenen büyük hesaplaşmaların etrafında şekilleniyor. Duygusal çatışmaların ve intikam duygusunun ön planda olduğu hikayenin müziklerini ise usta besteci Toygar Işıklı kaleme alıyor.

Mercan Köşk Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel,

Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'nin kaleme aldığı yapım zengin kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizide öne çıkan karakterler ve oyuncu kadrosu şu şekilde:

Kubilay Aka (Aras)

Hafsanur Sancaktutan (Cemre)

Bertan Asllani (Toprak)

Mehmet Özgür

Zeyno Eracar

Ulviye Karaca

Tülin Özen

Halil Babür

Haki Biçici

Can Bartu Aslan

Zehra Kelleci

Merve Şeyma Zengin

Selin Köseoğlu

Berna Cındıl

Afiş Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dizinin görkemli afişinin yayınlanmasının ardından X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yoğun bir etkileşim yaşandı. Dizi severlerin bir kısmı güçlü kadro ve Tarsus atmosferi sebebiyle projeyi "Sezonun en iddialı işi" olarak nitelendirirken bir kısım izleyici ise klasik düşman aile ve imkansız aşk temasından dolayı temkinli yaklaşarak "Erken final yapabilir" yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!