Bir Zamanların Reyting Rekortmeni Dizisi Yaprak Dökümü'nün Oyuncuları Şu An Ne Yapıyor?

Tekin ailesinin köşkünde yaşananlar finalin üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. 2006–2010 yılları arasında televizyon ekranlarında yayımlanan Yaprak Dökümü; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Tolga Karel gibi pek çok ismi aynı kadroda buluşturmuştu.

Peki, dizinin yıldızları bugünlerde neler yapıyor?

Leyla, Necla ve Ferhunde'nin Kariyerleri Hız Kesmedi



Leyla rolüyle büyük çıkış yakalayan Gökçe Bahadır, 2025'te yayımlanan Netflix dizisi Geleceğe Mektuplar'da başrol üstlendi. Onur Tuna ve Selin Yeninci'yle aynı kadroda yer alan oyuncu, kariyerine televizyonun yanı sıra dijital projelerle devam etti. Bahadır Yaprak Dökümü'nden sonra Dedemin İnsanları, Kayıp Şehir, Hatırla Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp gibi pek çok ses getiren projede yer aldı.

Necla'yı oynayan Fahriye Evcen yeni sezon için hazırlanan Hamal Kemal dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde ve yapımcıları arasında bulunduğu projede Evcen, Hayat karakterini canlandıracak. Dizinin Eylül 2026'da sete çıkması planlanıyor. Evcen de Yaprak Dökümü'nün ardından yıldızı daha da parlayan ve pek çok projede başrolü üstlenen isimlerden oldu.

Ferhunde karakteriyle dizinin bütün dengelerini değiştiren Deniz Çakır'ın son televizyon projelerinden biri Çarpıntı oldu. Çakır, 2025 yapımı dizide Hülya rolüyle Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'e eşlik etti. Geçtiğimiz yıllardaysa Muhteşem Yüzyıl gibi unutulmaz yapımlarda seyirciyle buluşmuştu.

Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım Sinemadan Kopmadı



Ailenin otoriter babası Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün'ün yakın dönemdeki projelerinden biri 2025 yapımı Aile Meselesi oldu. Hayriye Hanım rolündeki Güven Hokna da aynı yıl vizyona giren Düğün Evi filminde kamera karşısına geçti.

Fikret ile Cevriye Yeniden Aynı Projede



Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, Yaprak Dökümü'nde gelin ve kayınvalide olarak sürekli karşı karşıya gelmişti. İki oyuncu yıllar sonra Aşk Tesadüfleri Sever 3'te buluştu. Güler Ökten filmde Elif karakterini, Bennu Yıldırımlar'sa onun gençliğini canlandırıyor. Çekimleri Temmuz 2026'da başlayan yapımın kadrosunda Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Belçim Bilgin de bulunuyor. Filmin kasım ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Oğuz Oyunculuğu Bırakıp Amerika'ya Yerleşti



Tolga Karel'in yolu diğer oyunculardan oldukça farklı ilerledi. Oğuz rolüyle tanınan Karel oyunculuğu bıraktı ve ABD'ye taşındı. Bir süre tır şoförlüğü yaptıktan sonra nakliyat sektöründe kendi işini kurdu. Son paylaşımlarında eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla Amerika'daki hayatını sürdürdüğü görülüyor.

Şevket'i Oynayan İki İsim de Setlere Devam Etti



Şevket karakterini ilk bölümlerde canlandıran Caner Kurtaran, 2026'da Tutsak Sevda dizisinin kadrosuna katıldı. Rolü daha sonra devralan Hasan Küçükçetin'se 2025'te yayımlanan Sustalı Ceylan'da Necmi karakterini oynadı.

Yan Karakterlerden de Tanınmış İsimler Çıktı





Dizide Ceyda'yı canlandıran Başak Sayan, oyunculuğu geride bırakıp yazarlığa ağırlık verdi. 2026'da yayımlanan Gülün Açtığı Gece adlı romanıyla edebiyat çalışmalarını sürdürdü.

Yaprak Dökümü'nde kısa süreli roller üstlenen Neslihan Atagül ve Caner Cindoruk da daha sonra başrol oyunculuğuna yükseldi. Kadronun sevilen isimlerinden Neyyir Hanım'ı oynayan Bedia Ener'se 14 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli'yse ekranlara veda edip hukuk eğitimi almış.

Tekin ailesinin üyelerinin kimi dijital platformlarda yeni karakterlere hayat veriyor, kimi sinema ve tiyatroyla yoluna devam ediyor, kimi de oyunculuğu tamamen geride bırakmış durumda. Ancak Yaprak Dökümü, kadrosunun kariyerindeki en unutulmaz duraklardan biri olmayı sürdürüyor.

