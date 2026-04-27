Merakla Bekleniyordu! Serenay Sarıkaya Dönüyor! İşte O Tanıtım

Dijital yayın platformu Netflix, izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 3. sezon resmi tanıtım fragmanını yayımladı. Modern ilişkileri ve arkadaşlık bağlarını merkezine alan yapım, yeni sezonuyla 8 Mayıs tarihinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ece Yörenç’in senaryosunu kaleme aldığı, Bertan Başaran’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana platformun en çok ilgi gören Türk yapımları arasında yer alıyor.

Leyla Kendi Kurallarını Yazıyor

Dizinin yeni sezonunda, başrol karakteri Leyla’nın hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişin yüklerini ve yaşadığı sarsıcı olayları geride bırakmaya karar veren Leyla, bu kez hayatı tamamen kendi kurallarına göre yaşama motivasyonuyla hareket ediyor. Ancak fragmanda verilen ipuçlarına göre, Leyla’yı bu süreçte hiç beklemediği bir yakınlık karşılayacak. Yaşadığı zorlu dönemin ardından dostlarının desteğini arkasına alan karakterin, yeni sezonda aşk ve kariyer dengesini nasıl kuracağı merakla bekleniyor.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

Ay Yapım imzasını taşıyan dizide, başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya’ya zengin bir oyuncu kadrosu eşlik etmeye devam ediyor. Yeni sezonda da ekipte; Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Efe Tunçer ve Esra Ruşan gibi sevilen isimler yer alıyor. Oyuncular arasındaki güçlü uyum ve dizinin enerjisi, tanıtım fragmanıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

8 Mayıs’ta Tüm Dünya İle Aynı Anda

"Kimler Geldi Kimler Geçti", 3. sezonuyla 8 Mayıs'ta tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Modern şehir hayatının karmaşasını ve insan ilişkilerinin kırılganlığını samimi bir dille işleyen yapım, yeni bölümleriyle izleyicileri yine hem eğlendirecek hem de düşündürecek. Leyla ve dostlarının yeni maceraları için geri sayım resmen başladı.