Meltem Cumbul geri dönüyor! İşte yeni rolü...

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği "She Said Yes" filmine konuk oluyor. O3 Medya’nın kurucusu Saner Ayar’ın yurt dışı pazarı adına attığı bu önemli adım, bir Türk yapımcının ilk kez Netflix Almanya’da yayınlanacak bir filme imza atması açısından büyük bir önem taşıyor.

Hamburg ve Kapadokya’dan sonra İstanbul’da devam eden filmin çekimlerinin ağustos ortasında tamamlanması planlanıyor. Hamburg’dan İstanbul’a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmde Serkan Çayoğlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin, Mehmet Ateşçi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç gibi ünlü isimler rol alıyor. Meltem Cumbul’un da projeye dahil olmasıyla film kadrosu daha da güçleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meltem Cumbul, “She Said Yes” filminin hoş geldin partisinde şarkı söyleyerek projeye renk katacak. Buket Alakuş’un Hamburg çekimlerini üstlendiği ve Ngo The Chau’nun yönettiği film, merakla bekleniyor.