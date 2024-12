Melisa Sözen yeni filmi için Gürcistan’da kameralara karşısına geçti

Başarılı oyuncu Melisa Sözen, yoğun tempolu bir yılı geride bırakırken yeni projelere hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ertan Saban’la başrolü paylaştığı Fer dizisinin çekimlerini tamamlayan Sözen, bu kez toplumsal sorunlara ışık tutan bir sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gain platformunda yayınlanacak olan Fer dizisinde dikkat çeken bir performans sergileyen oyuncu, aynı zamanda kreatif yapımcılığını üstlendiği Chaplin Dörtlüsü filminin ardından yeni bir uluslararası projede yer alıyor. Sözen, ödüllü İranlı kadın yönetmen Mahnaz Mohammadi’nin yönettiği ve Alman yapım şirketi Pak Film’in üstlendiği I Was Home When I Got There adlı filmde başrolü üstleniyor.

Filmde Roya adlı güçlü bir kadın karaktere hayat veren Melisa Sözen, İngilizce ve Farsça çekilen bu uluslararası projede yeteneğini bir kez daha ortaya koyuyor. Çekimleri Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te devam eden film, İranlı göçmenlerin yaşamlarına odaklanan etkileyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Yoğun çalışma programına rağmen her projede üstün performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen, uluslararası platformlarda da başarısını kanıtlamaya devam ediyor. I Was Home When I Got There filmi, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor.