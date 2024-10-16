Melisa Sözen, yeni dizi "Fer"de Dilek Reyhan karakterine hayat verecek!

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, GAİN'in çekeceği yeni dizi "Fer"de dikkat çeken bir karaktere hayat verecek. Dizi, hafta sonu başlayacak olan çekimlerine hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sözen, başrolü Ertan Saban ile paylaşacağı bu projede, Devin Özgür Çınar'ın kaleme aldığı senaryo eşliğinde "Dilek Reyhan" karakterini canlandıracak.

"Fer" adlı dizinin sekiz bölümlük serisi, korsan taksicilik yapan ve boşanma aşamasında olan Özgür ve Ceren adlı iki çocuğu olan Dilek Reyhan'ın yaşamını merkeze alıyor. Dilek Reyhan'ın kozmetik şirketi sahibi Şadi Ulusoy'u korsan taksi müşterisi olarak alması, hayatını değiştiren olayların başlangıcı olacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise BKM imzası taşıyan Türkan Derya oturacak. "Fer", izleyicilere farklı bir hikaye sunmayı hedeflerken, Melisa Sözen'in karakterine nasıl bir yorum getireceği merakla bekleniyor.

Melisa Sözen'in "Fer"deki performansı ve Dilek Reyhan karakterinin hikayesi, dizi tutkunları ve izleyiciler arasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Dizinin çekim süreci ve yayın tarihi ile ilgili detaylar da yakın zamanda netlik kazanacak.