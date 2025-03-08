Melisa Şenolsun’dan aşk açıklaması

Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, geçtiğimiz akşam katıldığı özel bir davette objektiflere yansıdı. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken özel hayatı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Şenolsun’un bir süredir hayatında kimse olmadığı biliniyordu. Muhabirlerin “Aşk var mı?” sorusuna net bir yanıt veren oyuncu, “Yok, şu an için yok” diyerek kalbinin boş olduğunu ifade etti.

Romantik bir ilişkide beklentileri sorulan güzel oyuncu, “Hiç maddelerim yok. Tamamen gönlümden geçen. Öyle verebileceğim spesifik kurallarım ya da cevaplarım yok” sözleriyle içinden geldiği gibi hareket ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi çeken Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyerine odaklandığını ve yeni projeler için heyecanlı olduğunu belirtti. Şenolsun’un samimi açıklamaları, hayranlarını da bir hayli meraklandırdı.