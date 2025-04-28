Melisa Sabancı Tapan: "O Konuyu Hiç Anlatmayayım"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Melisa Sabancı Tapan, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve "Durun poz vereyim de öyle çekin" diyerek gülümseyerek kameralar karşısında poz verdi.

Kerem Bürsin ile Barıştığı İddiaları

Son günlerde Kerem Bürsin ile ilgili barıştıkları yönündeki iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te Melisa Sabancı Tapan'la olan ilişkisini duyurmuş ve "Kalbim çok dolu, çok mutluyum" diyerek aşkını ilan etmişti. Ancak ikilinin ilişkisinin bir süre önce sona erdiği iddia edilmişti. Söylentilere göre, Melisa Tapan, Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlamakta zorluk çekmiş ve bu yüzden ayrılık kararı almıştı.

Melisa Tapan Konuşmak İstemedi

Önceki akşam Etiler'de eğlenceli bir akşam geçiren Melisa Sabancı Tapan, muhabirlerin Kerem Bürsin ile barıştıkları yönündeki sorularına karşılık "O konuyu hiç anlatmayayım ya, onun dışında her şey yolunda" diyerek soruları geçiştirdi.

Gelecek Hakkında Açıklama Yapmadı

Melisa Sabancı Tapan, aynı zamanda ilişkisi hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Sorulara verdiği bu geçiştirme cevabı, Kerem Bürsin ile yeniden bir araya gelip gelmediğine dair merakları daha da artırdı.