Kızılcık Şerbeti'nde Derin Hüzün! Ceren Karakoç'tan Yürek Burkan Veda Mesajı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç projeye veda etti: "Vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim."

Kızılcık Şerbeti'nde Derin Hüzün! Ceren Karakoç'tan Yürek Burkan Veda Mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 09:55

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta bir dönem kapanıyor. Dizide ilk günden bu yana hayat verdiği Nursema Ünal karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran ve sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Karakoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye resmen veda etti.

"Bazen Hayat Seçilmiş Vedaları Getiriyor"

Yeni sezon öncesi yaşanan kadro değişikliklerinin ardından ayrılığı kesinleşen güzel oyuncu veda mesajında yaşadığı duygusal yoğunluğu ve burukluğu takipçileriyle paylaştı. Karakoç,yayınladığı duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim… Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nin bir parçası olmak Nursema'ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Ama geriye baktığımda güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor."

Hayranlarına Ve Yapım Ekibine Teşekkür Etti

Dört sezon boyunca karakteriyle kurduğu bağı ve seyirciden gördüğü desteği vurgulayan Karakoç açıklamasını teşekkür sözleriyle sonlandırdı:

"Nursema'yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haline benimle birlikte yaşayan herkese çok teşekkür ederim. Bana kattıkların için teşekkürler Nursema. Seni ve bu hikâyenin güzel taraflarını hep kalbimde taşıyacağım. Şimdilik hoşça kalın… Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle. Yapımcımız Faruk Turgut'a ve Show TV'ye teşekkür ediyorum."

Ceren Karakoç'un bu duygusal paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi hayranları efsaneleşen Nursema karakterinin eksikliğinin yeni sezonda fazlasıyla hissedileceğini belirten mesajlar paylaştı.

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