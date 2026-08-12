Kaan Yıldırım'dan Çeşme’de Baba-Oğul Şovu! Minik Fikret Hakan Denizle Tanıştı

Kaan Yıldırım bir yaşındaki oğlu Fikret Hakan ile Çeşme'de denizde görüntülendi. Baba-oğulun neşeli anları tatilcilerin ilgisini çekti.

Kaan Yıldırım'dan Çeşme’de Baba-Oğul Şovu! Minik Fikret Hakan Denizle Tanıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 09:43

Yaz sezonunu eşi Pınar Deniz ile birlikte Çeşme'nin gözde beldelerinde geçiren başarılı oyuncu Kaan Yıldırım tatil maratonuna dolu dizgin devam ediyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege sahillerinde atan ünlü oyuncu bu kez bir yaşındaki oğlu Fikret Hakan ile birlikte görüntülendi. Baba-oğulun plajdaki neşeli ve samimi halleri tatilcilere ve magazin muhabirlerine renkli görüntüler sundu.

Plajda Eğlenceli Anlar Çevredekilerin İlgi Odağı Oldu

Çeşme'deki plajda günü oğluna ayıran Kaan Yıldırım, Fikret Hakan'ı serinletmek için denize girdi. Minik oğluyla suyun içinde oyunlar oynayan onu dalgalarla tanıştıran ünlü oyuncunun neşeli halleri objektiflere anbean yansıdı. Baba ve oğlun denizde geçirdiği bu keyifli ve sevgi dolu anlar sahilde bulunan diğer tatilcilerin de büyük ilgisini çekti. Minik Fikret Hakan'ın suyla olan imtihanı ve babasının üzerindeki titiz ilgisi plajdakilerin yüzünü güldürdü.

Çeşme Sahillerinde Mutlu Aile Tablosu

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ve mutluluklarını oğulları Fikret Hakan ile taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti magazin dünyasının en gözde aileleri arasında yer almaya devam ediyor. Sezon boyunca Çeşme'deki evlerinde vakit geçiren ve sık sık dostlarıyla bir araya gelen ünlü çift mütevazı ve doğayla iç içe tatil tarzlarıyla takdir topluyor. Kaan Yıldırım'ın oğluyla baş başa geçirdiği bu özel anlar ise sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan magazin kareleri arasına girmeye aday gösterildi.

Benzer Haberler
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!