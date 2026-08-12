Kaan Yıldırım'dan Çeşme’de Baba-Oğul Şovu! Minik Fikret Hakan Denizle Tanıştı

Yaz sezonunu eşi Pınar Deniz ile birlikte Çeşme'nin gözde beldelerinde geçiren başarılı oyuncu Kaan Yıldırım tatil maratonuna dolu dizgin devam ediyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege sahillerinde atan ünlü oyuncu bu kez bir yaşındaki oğlu Fikret Hakan ile birlikte görüntülendi. Baba-oğulun plajdaki neşeli ve samimi halleri tatilcilere ve magazin muhabirlerine renkli görüntüler sundu.

Plajda Eğlenceli Anlar Çevredekilerin İlgi Odağı Oldu

Çeşme'deki plajda günü oğluna ayıran Kaan Yıldırım, Fikret Hakan'ı serinletmek için denize girdi. Minik oğluyla suyun içinde oyunlar oynayan onu dalgalarla tanıştıran ünlü oyuncunun neşeli halleri objektiflere anbean yansıdı. Baba ve oğlun denizde geçirdiği bu keyifli ve sevgi dolu anlar sahilde bulunan diğer tatilcilerin de büyük ilgisini çekti. Minik Fikret Hakan'ın suyla olan imtihanı ve babasının üzerindeki titiz ilgisi plajdakilerin yüzünü güldürdü.

Çeşme Sahillerinde Mutlu Aile Tablosu

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ve mutluluklarını oğulları Fikret Hakan ile taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti magazin dünyasının en gözde aileleri arasında yer almaya devam ediyor. Sezon boyunca Çeşme'deki evlerinde vakit geçiren ve sık sık dostlarıyla bir araya gelen ünlü çift mütevazı ve doğayla iç içe tatil tarzlarıyla takdir topluyor. Kaan Yıldırım'ın oğluyla baş başa geçirdiği bu özel anlar ise sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan magazin kareleri arasına girmeye aday gösterildi.