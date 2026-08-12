Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkı Belgeledi! Sosyal Medyada Flaş Paylaşım

Televizyon dünyasının genç ve başarılı yeteneklerinden oyuncu Helin Kandemir yeşil sahaların tecrübeli ismi milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yeni bir aşka yelken açtı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te kariyerine devam eden başarılı futbolcu ile birlikteliğini sosyal medya hesabı üzerinden ilan eden Kandemir sürpriz paylaşımıyla magazin ve spor dünyasını adeta salladı.

Sosyal Medyada Romantik İlan-ı Aşk

Kişisel sosyal medya hesabından günlük yaşamına set aralarına ve özel anlarına dair detaylar sunduğu bir fotoğraf serisi paylaşan Helin Kandemir takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Paylaştığı kareler arasına Dorukhan Toköz ile baş başa çekildiği oldukça samimi ve romantik bir fotoğrafı da ekleyen güzel oyuncu böylece günlerdir kulislerde konuşulan aşk iddialarına son noktayı koymuş oldu. Paylaşım kısa süre içerisinde hayranları ve yakın dostları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah Kalp Emojisiyle Aşkı Belgelediler

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir'in bu jestine sosyal medyada kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncunun paylaşımına siyah kalp emojisi ile yorum yapan başarılı sporcu hemen ardından aynı romantik fotoğrafı kendi kişisel hesabında da yayınlayarak birlikteliklerini resmen belgeledi. Bir yanda başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Helin Kandemir diğer yanda Türk futbolunun tanınan isimlerinden Dorukhan Toköz'ün bu sürpriz beraberliği sosyal medya kullanıcıları tarafından sezonun en yakışan çiftleri arasında gösterildi.