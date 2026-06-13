Melisa Döngel'in Telefonundaki Uyuşturucu Ağı Deşifre Oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yepyeni detaylar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’na saç, kan ve idrar örneği verdikten sonra test sonuçları pozitif çıkan oyuncu Melisa Döngel’in telefonu incelendi. Sabah’ın ulaştığı kriminal rapora göre telefondan elde edilen veriler sonucunda Döngel’in uyuşturucu trafiği deşifre edildi.

"Kanka Kokcu Var mı? Acil Lazım"

Soruşturma dosyasına giren en net delil ünlü oyuncunun arkadaş grubuyla yaptığı doğrudan uyuşturucu temini konulu mesajlar oldu. Kriminal incelemeye göre Döngel Mert A. isimli bir tanıdığına doğrudan "Kanka kokcu var mı?" yazarak madde bulmaya çalışmış. Telefon trafiği bununla da bitmemiş. Ekrem K. ile olan diyaloglarında "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı, karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna çekinmeden "3 adet" yanıtını verdiği rapora girdi. Bir diğer şüpheli Mustafa B.'ninse Döngel’i "Yanlış kaydetme, torbacı değil" diyerek uyardığı telefon kayıtlarından çıktı.

“Ben de İstiyorum, Ben de!”

Telefondaki uyuşturucu ağı sadece yerel satıcılarla sınırlı kalmamış. İşin içine uluslararası bağlantılar da girmiş. Buket K. isimli şahısla yapılan mesajlaşmalarda Miami’den özel olarak getirilen bir uyuşturucu maddeden bahsedildiği ve Melisa Döngel’in bu duruma "Ben de istiyorum, ben de" diyerek ısrarcı bir şekilde talepte bulunduğu dosyada açıkça görülüyor. Telefon galerisinden çıkan fotoğraflarsa doğrudan delil sayıldı. Döngel'in telefonunda düz bir tabak üzerinde rulo haline getirilmiş paraların ve uyuşturucu kullanım düzeneklerinin bulunduğu tespit edildi.

O Telefon 43 Kişiyi Birden Yaktı

Ünlü oyuncunun telefonundan sızan isimler ve yazışmalar emniyet birimlerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri telefonda uyuşturucu trafiği yürüttüğü belirlenen şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik iki ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında tam 43 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için başta Telegram olmak üzere şifreli sosyal medya platformları üzerinden sanal uyuşturucu ağı kurdukları ve çevrimiçi satış yaptıkları belirlendi