Konserlerini İptal Ettiği Söylenen Serdar Ortaç'tan Sessizliğini Bozdu!

Serdar Ortaç'ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği malum. Ünlü popçu yaşadığı zorlu sürece rağmen hayranlarıyla bağını koparmamak için çok çabalıyor. Geceleri sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayınlar her hafta magazin kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak son birkaç gündür ortalıkta dolaşan iddialar Ortaç'ın sevenlerini ciddi şekilde korkuttu. Ünlü popçunun hastalığının aniden ciddileştiği, yaklaşık 15 gündür hastanede gizlice yoğun bir tedavi programına alındığı iddiası internete bomba gibi düştü.

Konserlerin İptal Edildiği Öne Sürülmüştü

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre ünlü sanatçının durumunun çok ağır olduğu, bu yüzden de önümüzdeki tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü. Dedikodu kazanı o kadar hızlı kaynadı ki kısa sürede binlerce hayranı sanatçının eski paylaşımlarının altına "Geçmiş olsun" ve "Dualarımız seninle" tarzında mesajlar yazmaya başladı. Basında ve dijital mecralarda spekülasyonların ardı arkası kesilmeyince gözler her zamanki gibi ünlü popçunun yapacağı açıklamaya çevrildi. Herkes kötü bir haber gelmesinden endişe ederken Serdar Ortaç sessizliğini yine kendi tarzıyla bozdu.

"Haberler Yalan, Sahnedeyim"

Hakkında çıkan "hastaneye kaldırıldı" ve "durumu kritik" şeklindeki asılsız iddialara daha fazla sessiz kalamayan Serdar Ortaç kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Sanatçı paylaştığı kısa ve net mesajla dedikoduları tamamen boşa çıkardı.

Ortaç açıklamasında "Serdar Ortaç çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim, konserlere devam" diyerek hem kendisini merak eden hayranlarının içine su serpti hem de sahneleri bırakmadığını ilan etti. Bu net yalanlamanın ardından derin bir nefes alan müzikseverler ünlü şarkıcının yaklaşan konser takvimini şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.