Özlem Ada Şahin Takipçisinin Yorumuna Tokat Gibi Cevap Verdi: "Saçmalık!"

Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. 2016'da nikah masasına oturan ve evliliklerini Arya ile Zeynep Mira adındaki iki kızlarıyla taçlandıran çift üçüncü bebek heyecanı yaşıyor.

Yurt dışı tatili sırasında çektikleri eğlenceli bir aile videosuyla hayranlarına üçüncü çocuk müjdesini veren Berkay bebeğin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde katıldığı Mustafa Sandal'a saygı konserinde açıkladı. Çiftin hayranlarıyla paylaştığı müjdeli haber sosyal medyadaki bazı kullanıcıların tuhaf yorumlarını da beraberinde getirdi.

"Erkek Gelene Kadar Üremeye Devam"

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin Instagram'da yayınladığı son fotoğrafların altında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çiftin erkek çocuk sahibi olmak için üçüncü kez çocuk yaptığını iddia eden bir takipçi fotoğrafın altına "Erkek gelene kadar üremeye devam" şeklinde kışkırtıcı bir yorum bıraktı. Hamilelik sürecinde gelen bu yoruma sessiz kalamayan Özlem Ada Şahin'se küplere bindi. Şahin takipçisine "Yorumun saçmalığı" yazarak yanıt verdi.

Doğum Hediyesi Dudak Uçuklattı: 55 Milyonluk Villa!

Berkay'ın eşine yaptığı pahalı jestler magazin kulislerinde çok konuşuluyor. Üçüncü kez kız babası olmanın sevincini yaşayan ünlü şarkıcının hamileliğinin 4. ayındaki eşine yaptığı sürprizin bedeli öğrenenleri şaşkına çevirdi. Ailesinin konforu için hiçbir masraftan kaçınmayan Berkay eşine Zekeriyaköy'den lüks bir villa satın aldı. Değeri tam 55 milyon TL. Villanın içini kendi zevklerine göre yenileten çift tadilatın bitmesiyle birlikte yeni evlerine taşındı. Sosyal medyadaki yorumlara kulak asmayan Şahin ailesi şimdilerde sabırsızlıkla yeni evlerinde üçüncü kızlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.