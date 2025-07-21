Melisa Döngel’in İtalya Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yaz sezonunu dolu dolu geçiren güzel oyuncu, yeni tatil rotasını belirledi. Bu kez İtalya’dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Bodrum’dan İtalya’ya Uzanan Tatil Serüveni

‘Arka Sokaklar’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Sadakatsiz’ ve ‘Kirli Sepeti’ gibi başarılı yapımlarda rol alan Döngel, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu, ardından rotasını İtalya’ya çevirdi. Paylaşımlarında yazın enerjisini yansıtan Döngel, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Sarılar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Melisa Döngel, İtalya tatilinden sarı kıyafetiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar, magazin gündeminin en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi. Hayranları, Döngel’in doğal güzelliğini ve zarif stilini övgü dolu yorumlarla taçlandırdı.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken İsim

Son dönemde hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Döngel, her paylaşımıyla konuşulmaya devam ediyor. Oyuncunun tatil pozları, hayranları tarafından “yazın enerjisini yansıtan kareler” olarak yorumlandı.