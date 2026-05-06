Melisa Döngel’in At Üzerindeki Pozları Olay Oldu: "Ne Saçma Hareketler"

Ekranların sevilen yüzlerinden Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Sen Çal Kapımı' ve 'Kirli Sepeti' gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun at üzerindeki alışılagelmişin dışındaki tavırları, takipçilerini ikiye böldü.

Ata Ters Bindi, Eleştirilerin Hedefi Oldu

Doğa ile iç içe vakit geçiren Melisa Döngel, atla çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak oyuncunun ata ters binerek ve hayvana sarılarak verdiği pozlar, sosyal medyada "ilginç" ve "garip" olarak nitelendirildi. Döngel’in bu estetik arayışı, bazı kullanıcılar tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sosyal Medyada Tepki Çekti: "At At Olalı Böylesini Görmedi"

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşıma, hayranlarından destek gelse de eleştiri okları daha ağır bastı. Sosyal medya kullanıcıları Döngel'in pozlarına şu yorumları yaptı:

"At at olalı böylesini görmedi."

"Ne kadar saçma bir poz."

"Resmen atı istismar etmiş, hayvanın üzerinde böyle durulur mu?"

Beğenenler de Oldu

Eleştirilerin yanı sıra Melisa Döngel'in fanları, oyuncunun cesaretini ve atla olan bağını öven mesajlar paylaştı. Oyuncunun fit görünümü ve enerjisi beğeni toplarken, karelerin sanatsal bir çalışma olduğu savunuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Döngel, gelen bu karışık tepkiler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.