Melisa Döngel’den "Uyuşturucu Soruşturması" Açıklaması: "Öğrenir Öğrenmez Döndüm"

Oyuncu Melisa Döngel, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verip serbest kaldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Döngel, hakkındaki "ulaşılamıyor" iddialarını yalanladı.

Melisa Döngel’den
Yayın Tarihi : 22-12-2025 14:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Melisa Döngel, Türkiye’ye dönerek ifade verdi. Hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı sırada yurt dışında olan Döngel, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp’ta Örnek Verdi

18 Aralık’ta başlayan operasyon kapsamında adresinde bulunamadığı için "ulaşılamıyor" haberleriyle gündeme gelen Melisa Döngel, İstanbul’a iner inmez ilgili birimlere başvurdu. Ünlü oyuncu, prosedür gereği saç ve kan örneklerini verdikten sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Kaçmadım, İlk Uçakla Geldim"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Döngel, "yurt dışında olduğu ve ulaşılamadığı" yönündeki iddialara yanıt verdi:

"Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç hukuka uygun şekilde tamamlanmış ve serbest bırakılmış bulunmaktayım."

Soruşturmada Son Durum: Yusuf Güney Gözaltında

Ünlülere yönelik düzenlenen bu dev operasyonda şimdiye kadar birçok isim mercek altına alındı:

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız, örnek vermelerinin ardından serbest kalmıştı.  Adresinde bulunamayan bir diğer isim olan şarkıcı Yusuf Güney ise bugün gözaltına alındı.

