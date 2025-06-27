Melisa Döngel’den Sert Tepki: “Olmadığım Yerde Yazılmak Beni Üzdü”

Melisa Döngel, adının karıştığı tekne partisi iddialarına sert çıktı: “Olmadığım yerde yazılmak beni çok üzdü.” Oyuncudan net açıklamalar…

Melisa Döngel’den Sert Tepki: “Olmadığım Yerde Yazılmak Beni Üzdü”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2025 16:03

Oyuncu Melisa Döngel, son günlerde adının karıştığı çarpıcı iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Kasım Garipoğlu’nun Bodrum’daki tekne partisine katıldığı iddialarına karşı net bir açıklama yapan Döngel, bu tür haberlere tepkisini açıkça dile getirdi: "Olmadığım yerlerde, olmadığım insanlarla yazılmak beni üzdü."

Haluk Bilginer’le Aynı Projede

Bebek’te objektiflere yansıyan genç oyuncu, dijital bir platform için çekilen “Sekizinci Aile” adlı dizide Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığını söyledi. Usta oyuncuyla çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Döngel;

“İnanılmaz bir insan. İş ahlakı mükemmel. Bu benim için çok büyük bir deneyim ve tecrübe oldu,” diyerek Bilginer’e olan hayranlığını dile getirdi.

“Sevgilim ve Menajerim Dışında Kimseyle Tatil Yapmadım”

Gündemi meşgul eden tekne partisi iddialarına da yanıt veren Döngel, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti:

Erkek arkadaşım Samir Balkan ve menajerimle birlikte tatildeydim. Başka kimsenin yanına gitmedim. ‘O teknedeydi’ tarzında çıkan haberlere gerçekten çok üzüldüm. Olmadığım insanlarla, olmadığım yerlerde yazılmak moralimi bozdu.”

İddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyen oyuncu, olayın ardından gerekli açıklamaları yaptığını da sözlerine ekledi.

“İlk Başta Üzerime Almadım, Ama Sonra…”

Döngel, ortaya atılan iddiaların başta umursamaz gibi görünse de zamanla kendisini etkilediğini ifade etti:

“Bir şarkıyla benzetme yaptılar. Bu söylemi dile getiren kişi bile daha sonra benimle ilgisi olmadığını söyledi. Ama ne olursa olsun, böyle bir haberin içinde adımın geçmesi beni kırdı.”

Genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer alan Melisa Döngel, özel hayatıyla değil, oyunculuğuyla anılmak istediğini vurguladı.

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