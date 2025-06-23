Melisa Döngel’den Net Açıklama: “Ehliyetim Alınmadı!”

Melisa Döngel, alkollü araç kullandığı iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu, “Ehliyetim alınmadı” diyerek net bir açıklama yaptı.

Melisa Döngel’den Net Açıklama: “Ehliyetim Alınmadı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2025 11:26

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan ehliyetine el konulduğu iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Güzel oyuncu, İstanbul’da bir trafik uygulamasında otomobilinin durdurulduğunu ancak iddia edildiği gibi ehliyetine el konulmadığını açıkladı. Melisa Döngel, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmedi ve kamuoyunu bilgilendirdi.

“Trafik Kurallarına Uyan Bir Vatandaşım”

İstanbul trafiğinde yapılan uygulama sırasında durdurulan Melisa Döngel, hakkındaki asılsız iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi. Döngel, “Kamuoyuna duyurumdur; bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır. Bir çevirmeye girdim fakat ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim” ifadelerini kullandı.

Yanlış Haberlere Karşı Tepkili

Oyuncunun bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Melisa Döngel, yanlış bilgilendirmelere karşı net duruşuyla takdir topladı. Hayranları, Döngel’in açıklamasına destek verdi ve pozitif yorumlar yaptı. Özellikle trafik kurallarına olan hassasiyetinin altını çizen mesajlar dikkat çekti. Oyuncunun açıklaması, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

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